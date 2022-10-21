港府資助非精英化運動項目　稱資源有限　設成績等選擇條件

文化、體育及旅遊局局長楊潤雄今日(21日)在記者會上表示，在政府資助更多非精英化運動項目方面，由於香港資源有限，但會用可用的資源，令運動專業化、產業化等；在選擇資助的項目時，已設有一定選擇條件，如是否奧運會項目、成績如何，但強調此做法不代表不理會或不重視新興和發展中的其他體育項目，當局有透過不同的體育總會提供支援，希望讓有表現的運動員，有更多參加國際賽事的機會。

楊又提到，未來香港會推廣更多奧運和青年奧運會的運動項目，如三人籃球、霹靂舞等，亦會支持職業球會的發展，以推動運動專業化。當局會設立體育及康樂設施十年發展藍圖，未來也會在白石興建第二個體育園，惟暫時未有興建時間表，楊指尚在計劃中，但會全力推行，望能盡早落實。文化藝術方面，楊又表示望未來將香港打造成中外文化藝術交流中心，亦會在新發展區興建表演場地。香港明年將舉辦流行文化節，首階段會著重於1960至1990年代香港巨星的發展；會支持本地創作打入串流平台播放、未來亦會資助本地電視台與國內外電視台聯合生產。

另外，對於由楊領導由業界翹楚組成的文化委員會，希望制定文藝創意產業發展藍圖及完善產業生態圈建設，有人問到委員會的組成人員標準和人數是甚麼，楊指可能會從旅發局、9大藝團中尋找合適人選，又會與業界保持聯絡，並在業界中選出比較有地位的人選，但此計劃尚未知道細至涉及幾多人和實際人選的資料。