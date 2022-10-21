涉租屋助謀殺疑犯匿藏　運輸工將交付高院審訊

警方於去年6月接獲廣華醫院報案，指一名27歲男子於拳館昏迷送院，其頭部及身體多處有可疑瘀痕，留醫個多月後不治。警方將案列作謀殺，並拘捕疑與案有關的12男1女，案件將交付高院審理。而另外1名五旬漢，則涉嫌租用粉嶺一單位，讓案中女被告藏匿，他被控協助罪犯罪，案件今（21日）在九龍城裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，本案將移交高院處理。法庭把案押後至11月21日再訊，屆時案件會在東區裁判法院進行交付程序。期間被告准以現金2000港元保釋候訊。

54歲被告李子奇，報稱任職運輸工。他被控於2021年8月2日與2021年8月30日期間，在香港，在李婉彤犯可逮捕的罪行（即有意圖而傷害陸穎豪）後，知悉或相信李婉彤就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，作出一種行為，即租用在香港新界粉嶺帝庭軒5座一單位為她的藏身處，而意圖妨礙拘捕或檢控李婉彤。被告在2021年10月28日被警方拘捕，至今日正式遭落案起訴。

案件編號：KCCC 2534/2022