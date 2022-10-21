疫苗通行證必須繼續　當局指金融峰會特別防疫不存在大細超

早前有消息指，港府考慮讓出席國際金融領袖投資峰會人士有特別防疫措施，包括確診後仍可乘坐私人飛機離開香港等。醫務衞生局局長盧寵茂今日(21日)回應指，特首在施政報告內曾提及，政府會按活動本身性質及對香港的影響，設計針對性方案，確保大型盛事順利穩妥進行，不表示參與人士沒有防疫政策，完全不存在「大細超」。

對於坊間放寬防疫措施的訴求，盧重申，要在平衡疫情風險及社會發展，確保不走回頭路。他又指，疫苗通行證是抗疫的必須項目，將會繼續執行。施政報告中提及將會成立基層醫療健康管理局，盧稱，該管理局初步會由衞生署及醫管局調派人手設立初步架構，2024年會正式成立，到時有法定權力做監督等工作，亦會負責基層醫療醫護人員專業培訓。

盧續稱，政府將推出為期3年的慢性疾病共同治理先導計劃，預防慢病病人出現併發症，減輕公立醫院負擔。明年起，經地區康健中心識別為高血壓或糖尿病高風險的市民，可獲轉介至私營界別作進一步檢查，確診者將獲安排家庭醫生和專職醫護團隊跟進治療，其中約一半檢查和治療費用由政府資助。