MIRROR紅館演唱會事故已至尾聲　政府研保護僱員方針

近日發生數宗工業意外，惟至今仍未有調查結果。勞工及福利局局孫玉菡今日(21日)出席記者會時表示，MIRROR紅館演唱會事故的調查已去到尾聲，當可以講述時就會盡快交代，而安達臣道地盤天秤意外仍在調查當中。他又指，除加快完成提高罰則法例審議外，會集中視察包括懸空底竹棚架的安全，來年亦會研究保護僱員的方針，包括提出更具體免中暑方法。

提及今年施政報告上未有就扶貧制定KPI，孫解釋指，在施政報告95段已說明，策略為精準扶貧，故110個KPI中，第1個KPI正是扶貧，即「共創明TEEN」。該計劃的友師及學生招募工作已完成，超出當局預期，預計10月底會有啟動禮。他續指，扶貧與多方面有關連，其中一面是公屋，公屋供應量能正接影響不適切居所的住戶是否得到及時紓緩，而今次施政報告已在房屋上有大篇章，大力度地處理公屋供應，故亦可扶貧上帶來許多好處。

有關安老方面，照顧者津貼增至3,000港元，但有聲音指申請門檻頗高，孫則認為，需「劃線」訂明那一種人有條件領取照顧者津貼，現有準則將維持不變。他提到院舍人手需求，今年3月輸入外勞是一次性安排，該批出約3,000個名額有2年期限，故相信未來2年能應付院舍的人手需求，長遠方面，考慮放寬至所有安老院舍及殘疾院舍可申請輸入外勞，並簡化申請程序，詳情正在構思，將適時公布。