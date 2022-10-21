偷拍女同事裙底　高級入境事務主任認罪候判

入境事務處人員被指在辦公室偷拍女同事裙底，因而被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪，他今天（21日）在西九龍裁判法院認罪，裁判官批准他以2000港元繼續保釋至11月4日判刑，期間為他索取社會服務令及感化報告。

47歲被告羅懿誠，報稱高級入境事務主任，他被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪。案情指，2022年2月10日，被告與26歲女同事X在機場辦公室上班，當日X穿着短裙制服及肉色絲襪，被告叫X用其電腦登入某系統，X於是俯身敲打鍵盤，被告理應要留意電腦螢幕內容，但被告卻坐在電腦椅上褪後約2至3個身位，X輸入資料後轉身一看，見到被告左手拿着膠文件夾，右手拿着電話，然後立即用文件夾遮蓋電話。X覺得可疑，便由背向被告轉為側向看着被告。她留意到被告將文件夾下的電話褪出約3分之2，因而意識到自己可能被偷拍裙底，加上X認為被告離電腦螢幕太遠，應看不到內容。事後X將事件告知同事及男友，其後報警。被告被捕後於警誡下保持緘默，警方也沒在其手機內找到相關相片或影片。

辯方本身希望與律政司商討以其他方式處理本案，但昨天得知律政司拒絕，便決定認罪。辯方呈上由被告本人及其妻子撰寫的求情信，其妻表示已原諒被告，而被告已尋求心理及精神科的幫助，並得到教會協助。

案件編號：WKCC 3026/2022