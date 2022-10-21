「免針紙」覆核案　高院裁定郭卓堅勝訴　醫衞局稱將研判詞

「長洲覆核王」郭卓堅於本月初入稟高院，就政府不接納早前被捕的7名西醫發出約2萬張「免針紙」一事申請司法覆核。案件昨日(20日)於高院原訟庭審訊，法官高浩文押後至今天(21日)宣判，裁定郭卓堅勝訴，政府一方亦需支付訟費。醫務衞生局局長盧寵茂今午回應將與律政司研究判詞，稍後會有正式回應。

本案申請人是郭卓堅，答辯人是醫務衞生局局長盧寵茂。獲判勝訴的郭卓堅事後見傳媒稱，認為公義得以彰顯，又稱是次勝訴顯示「唔係畀你一個權，就可以胡作非為」。他認為政府「輸得相當慘」，又指即使政府上訴亦一定會輸。他對於勝訴表示「好開心，今晚會瞓得好好」。他認為即使政府要動用緊急法，他亦會繼續司法覆核。他又指以後會繼續就重大民生問題提出司法覆核。

申請方昨陳詞指，雖然醫衞局局長有權據《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》，發出有關疫苗通行證的指示，但並無有關法定權力宣告該2萬張由專業醫生發出的涉案「免針紙」失效，其決定屬違法及程序不當。 而局方亦承認，2萬張涉案「免針紙」中，有些可能是真實及具有有效的豁免疫苗理由，故局方不能在沒有逐張免針紙作驗證的情況下，「一刀切」宣告相關「免針紙」失效。

至於答辯方就指本港處於公共衞生的緊急情況，為了保障公眾健康，局長可以行使較為廣泛的相關權力，就疫苗通行證等作出相關指示。雖然局方新聞稿上曾用上中文「失效」或「無效」等字眼，但其意思只是說局長指示不接納或暫停接納持有涉事「免針紙」的人進入疫苗通行證適用處所。

案件編號：HCAL 1054/2022