9月綜合物價按年飆4.4%　創7年來新高　水電燃氣升14%最多

政府統計處今日(21日)公布，本港9月綜合消費物價與去年同月比較，飆升4.4%，升幅創7年來新高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，綜合消費物價指數在9月的基本通脹率為1.8%，升幅與8月相同。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至9月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，而截至8月止的3個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在上月錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水飆升14.5%；住屋升幅為6.4%；基本食品增加4.3%；外出用膳及外賣上升3.5%；衣履升幅達3.0%；交通上升2.1%；煙酒升1.9%；雜項服務錄1.4%升幅；而雜項物品則上升0.4%。

港府表示，9月基本消費物價通脹率維持在1.8%的溫和水平。雖然整體通脹率在上月顯著較高，但主要是因去年同月香港房屋委員會豁免公營房屋租金令比較基數偏低所致。細看消費物價指數的個別組成項目，食品和衣履價格繼續錄得相對明顯的按年升幅，能源相關項目價格進一步急升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。雖然在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格將繼續顯著上升，但本地成本壓力大致輕微，在短期內應有助通脹總體而言保持溫和。