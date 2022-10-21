被指於政總肘撞女下屬胸　前食衞局監督主任脫非禮罪

食物及衞生局（現改組為醫務衞生局）監督主任涉於今年初在政府總部會議廳，出席時任局長陳肇始的訓示會議期間，用手肘非禮女下屬乳頭。他否認猥褻侵犯罪受審，今日（21日）在東區裁判法院被判罪名不成立，兼獲批訟費。裁判官表示女事主的說法與閉路電視片段有出入，不能排除她可能過分敏感，或是誇大其詞。

62歲被告吳景華，被控於2022年1月4日，在添美道2號政府總部地下會議廳猥褻侵犯女子X。裁判官裁決時指，X的說法是當日被告在她身旁，用手肘按壓她的胸部，以及在其乳房上打圈，為時約數秒，於是X用手臂大力揈甩被告。惟翻看閉路電視片段後，發現X沒有作出上述揮動手臂的動作。

裁判官續指，如果按照X所言，被告要用手肘非禮她的胸部，其手部動作的幅度應該較大，但是閉路電視畫面卻不見有此情況，反而被告多數時候是垂下雙手及手臂緊貼腰間。加上，當時在場40多人中不乏當值警員，更有局長級官員，X一旦出聲就會轟動眾人，故被告如何膽敢公然非禮X。由於X的說法與閉路電視片段有出入，最終裁定被告脫罪。

案件編號：ESCC 598/2022