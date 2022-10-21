攜熱熔膠上門追債　前跆拳道港隊霍祺昌管物品圖破壞罪成

前跆拳道港隊代表兼教練霍祺昌疑因財務狀況欠佳，以每個單位400港元報酬，為他人貼街招及上門追債。警員在疑欠價者門外埋伏並拘捕他。由於霍當時身攜火機、熱熔膠及數10張印有欠債者全名和地區的單張，因而被控管有物品意圖損壞財產罪。霍否認控罪，經審訊後於今天（21日）在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官梁雅忻指，雖然被告行為非常滋擾，對居民帶來不便及恐慌，但考慮到本案與法庭特別關注的社運無關，認為性質並非最嚴重，准被告保釋至11月7日判刑，期間為他索取社服令報告。

現年43歲的被告霍祺昌，曾因在2016年因買冰毒吸服而被控藏毒罪，被判監2個月但緩刑2年。在本案中，他被控於2021年7月16日，在土瓜灣馬頭圍邨夜合樓管有2個打火機及2支熱熔膠，意圖使用該物品損毀屬於房屋委員會的財產，即某單位的門鎖。辯方在審訊時指，有警員曾打被告腹部，又拒絕讓他去廁所和打電話，反對將被告口頭招認及會面紀錄呈堂。

裁判官裁決時指，被告在警誡會面的答案詳細，部分細節相信只有被告才知道，加上法庭不相信被告曾遭警方毆打，故裁定被告知悉個人權利，自願作出有關招認和會面紀錄。而正如在被告在警誡下指，被告承認攜帶火機及熱熔膠，是在有需要時，用來堵塞欠債人單位的鎖匙孔，故裁定罪成。辯方求情時則指，沒證據顯示本案與三合會或社會運動有關，強調被告重犯機會低，認為可以判處社服令。

案件編號：KCCC 1034/2022