華員會指政府應摒棄僵化制度　與公務員建立緊密關係

政府於前日(19日)發表施政報告，提及優化公務員管理制度。香港政府華員會今日(21日)提出改善及輔助措施，包括推動政府與公務員緊密合作的新文化、更新《公務員守則》、檢討《公務員事務規例》，摒棄僵化制度等。被問及政府高層是否需要KPI，應否有懲處機制，華員會主席利葵燕指，君子犯法與庶民同罪，無論最高級或最前線犯錯都要懲處，希望政府考慮。

記者會上，利葵燕指政府需建立「以結果為目標」的團隊文化，避免公務員「為做而做」、「因循僵化」。她指政府要促進公務員及官員的溝通，加強公務員的向心力。她續稱「炒冷飯、行舊路」很難解決問題，雖然打破僵化對公務員而言會壓力多、工作量多，但認為需要正面看待，令市民覺得物超所值。

此外，利葵燕指《公務員守則》需要有配套措施，例如公務員事務局要充份諮詢公務員團體的意見，制訂要有透明度、提供違反《守則》的懲處機制，並要提供公務員培訓，令其明白《守則》的重要性。至於有指《公務員事務規例》不合時宜，利指不少規定在40多年前訂立，政府應理順規例，包括檢視計算和扣減假期相關規定，以減少公務員怨氣。