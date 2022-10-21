季節性流感疫苗接種計劃　11.10起覆蓋至18歲以下人士

冬季流感高峰期將至。衞生署衞生防護中心今日(21日)表示，更新就2022/23年度流感季節的流感疫苗計劃的建議，將優先接種群組覆蓋中學生。故由11月10日起，衞生署今季的各個季節性流感疫苗接種計劃的香港居民合資格群組，將由6個月至未滿12歲兒童，擴展至包括18歲以下人士，或中學生。

衞生署發言人表示，由於本港流感活躍程度在2019/20年度的輕度流感季節完結後，一直處於極低水平，因此可預期本地人口會較易感染流感。當局認為把中學生納入在優先接種群組，可預防出現學校爆發和社區傳播，從而紓緩在即將來臨的流感季節可能出現流感、新冠病毒及其他呼吸道病原體，同時於社區流行時對醫療系統構成的壓力。

當局表示，「季節性流感疫苗學校外展(免費)計劃」會與私家醫生為中學生安排接種活動；至於不參與外展計劃的學校，可透過「疫苗資助學校外展(可額外收費)」計劃，按「疫苗資助計劃」下提供外展疫苗接種的醫生名單，邀請醫生到校提供接種服務。中學生或18歲以下香港居民，亦可在該計劃下於校園外的外展服務，以及參與計劃的私家醫生診所接種免費或資助的流感疫苗。