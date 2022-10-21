多54廈納強檢　涉3個紀律部隊宿舍　柴灣警察宿舍佔2幢

再增54個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，涉及3個紀律部隊宿舍，其中柴灣已婚警察宿舍更佔2幢大廈。政府今日(21日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該54個地方的人士，須於明日至後日(22日至23日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會於葵涌安蔭邨重開臨時流動採樣站。

污水驗出病毒的地點如下：

1.筲箕灣明華大廈2座

2.筲箕灣明華大廈1座

3.天水圍俊宏軒8座

4.馬鞍山馬鞍山中心4座

5.馬鞍山馬鞍山中心3座

6.九龍城德朗邨德瑞樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.柴灣柴灣已婚警察宿舍2座

2.沙田駿洋邨駿湖樓

3.九龍灣德福花園T1及T2座

4.觀塘安泰邨德泰樓

5.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

6.粉嶺雍盛苑雍萃閣

7.柴灣已婚警察宿舍1座

8.將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)

9.上水翠麗花園6座

10.大埔富亨邨亨翠樓

11.荃灣楊屋道138號樂悠居

12.深水埗海達邨海華樓

13.屯門良景邨良英樓

14.牛頭角牛頭角上邨常興樓

15.上水祥龍圍邨呈祥樓

16.天水圍天瑞一邨瑞意樓

17.將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍4座

18.深水埗長沙灣道194至200號中銀長沙灣大樓

19.觀塘月華街48號月威大廈G至L座

20.半山區堅道128至132號堅威大廈

21.東涌海堤灣畔2座

22.葵涌麗瑤邨榮瑤樓

23.上水彩蒲苑彩瑩閣

24.天水圍天恒邨恒智樓

25.觀塘順天邨天璣樓

26.將軍澳日出康城MALIBU3A及3B座

27.葵涌安蔭邨澤蔭樓

28.沙田博康邨博逸樓

29.馬鞍山迎海1期5座

30.荃灣綠楊新邨R座

31.沙田沙田第一城4座

32.深水埗樂年花園6座

33.柴灣杏花邨42座

34.沙田沙田第一城12座

35.屯門慧豐園2座

36.鰂魚涌太古城南山閣

37.鴨脷洲海怡半島御意居

38.青衣灝景灣3座

39.將軍澳新都城1期2座

40.馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣

41.油塘高俊苑俊溢閣

42.大角咀帝柏海灣1座

43.長沙灣蘇屋邨蘭花樓

44.將軍澳寶盈花園1座

45.荃灣祈德尊新邨B座

46.葵涌高盛臺2座

47.尖沙咀擎天半島2座

48.黃大仙黃大仙下邨(一區)龍裕樓