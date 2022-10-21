入境處訪保良局歷史博物館　冀青少年團擴闊視野

入境事務處副處長郭俊峯及入境事務學院院長康凱，今日(21日)連同入境事務處青少年領袖團副總監歐楚筠及朱文彥，下午率領逾50名領袖團學員走進保良局歷史博物館，了解保良局的慈善工作及歷史，郭俊峯寄語學員「擴闊視野，不負青春」，要深刻牢記「青年興，則香港興」的道理。活動旨在培育新一代，讓他們明白到行善助人的精神，將來可回饋社會。

是次保良局歷史博物館遊覽活動約2小時，學員先到展覽廳欣賞琳琅滿目的展品，其後再到保良局中座大樓欣賞大樓，參觀別具特色的建築及關帝廳。領袖團更邀請到保良局主席陳正欣和行政總監王倩儀向學員介紹保良局的歷史，講述保良局從古至今的變化，由初期以防止誘拐，保護無依婦孺，調解家庭婚姻糾紛為目標的機構，發展到今天為市民提供多元化及優質社會、教育、康樂、文化服務、醫療及綜合健康服務的大型社福慈善機構。

此外，入境處安排另外約30名領袖團學員，於同日下午到訪香港國際航空學院，讓他們了解日新月異的航空科技，認識投身航空業所需要的訓練，以及嘗試模擬訓練設施。領袖團希望透過第一身接觸，讓學員能夠對航空業及航空科技有初步了解，發掘自身對航空業的興趣，及早日確認個人發展方向。入境處表示，是次活動響應了施政報告所提及關於加強紀律部隊青少年制服團隊的生涯規劃和實習機會這個要點。