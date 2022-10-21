大埔鬼屋常寂園申請改劃土地用途　讓骨灰龕繼續營運

走入梅樹坑遊樂場，沿林村河往錦山方向的單車徑風光明媚、綠草如茵，遊人怡然自得地散步，內裏卻屹立着大埔庵堂常寂園的鬼屋傳說。私營骨灰龕場常寂園向城市規劃委員會申請改劃，擬將「休憩用地」地帶改劃為「政府、機構或社區」地帶。常寂園荒廢多年、鬧鬼不斷，雖然近年修葺原址部分建築，但仍保留了疑是當年庵堂的門匾。有大埔街坊坦言居住附近多年，亦曾聽此地傳出不少恐怖鬼故，即便近年修葺完好，晚上也不敢獨闖庵堂。

常寂園位於梅樹坑遊樂場內，建於1854年，最初名為「性成堂」，後來在1934年重建，改名為「常寂園」，後庭增建「普同塔」。據知戰時香港淪陷，常寂園開始擺放無人認領的骨灰。直至80年代，常寂園日久失修荒廢，更多次出現鬼火乍現的傳聞。記者昨到訪常寂園，大部分地方均已修葺完好，成為私營骨灰龕場。但靠近林木之間，仍可驟見常寂園原先的頹垣敗瓦未拆，被鐵絲網及政府警告牌圍封的地方仍可見庵堂紅色門匾，帆布、廢棄單車等散落地上。

申請改劃的常寂園有限公司表示將申請增建廁所，並改劃土地用途，讓現存包括3,507個靈灰位的常寂園可繼續營運。居住大埔30多年的陳女士稱，常寂園荒廢時期陰森恐怖，傳出不少鬼故，但仍有不少小孩當作探險基地入內練膽。另一街坊王先生則說，深夜時分絕不會行經該處，雖不至於害怕，但亦無意走入其中探祕。