海關搗破4個私煙倉　檢1600萬元貨拘主腦及搬運工

香港海關人員經全天候調查後，鎖定一個活躍北區的私煙集團。昨日(20日)在新田嘉龍路一間鐵皮屋及一輛私家車上，檢獲150萬支未完稅香煙，當場拘捕2名正在搬運私煙的30及58歲男子，報稱司機及退休人士，他們分別為主腦及受聘的搬運工人。

海關經跟進調查後，在今日(21日)凌晨再搜查3個分別位於大埔元嶺村、粉嶺坪輋及新田石湖圍的鐵皮屋及貨櫃屋，再起出440萬支私煙。行動共檢獲590萬支私煙，總值約1,600萬港元，應課稅值1,100萬港元，相信搗破的4個私煙倉屬同一集團，每個面積約500呎，已運作數個月。

海關稅收罪案調查科高級調查主任梁啟聰表示，關員調查該私煙集團已有2至3周，該批私煙相信從水路運港，在單一案件中連破4個私煙倉庫較為罕見，主要由於海關大力打擊，私煙集團為分散風險，把私煙存放於鄉郊不同地方，以增加海關的追查難度，一旦被查獲亦可減少損失。部分私煙為歐洲流行牌子，相信集團趁年尾假期前把私煙寄往外國，以謀取更高利潤。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。