勞顧會下月改選勞方代表　13名工會代表參選

勞工顧問委員會的僱員代表選舉，將於今年11月12日在深水埗美荔道33號美孚政府綜合大樓1樓美孚社區會堂舉行，屆時將選出5名新僱員代表，他們將代表勞方就勞工議題向當局反映意見，任期由明年1月1日起，為期2年。相關選舉提名期於今年9月19日至本月11日進行，勞工處共接獲13個來自根據《職工會條例》登記的僱員工會的候選人有效提名。

按勞工處接獲提名表格的先後次序排列，相關候選人包括香港保安從業員聯盟主席莊育成、建造業技術、文職及管理人員聯盟主席簡國樑、小販管理主任權益會主席賴美珠、香港建造業機械操作及維修專業人員協會主席連偉明、汽車交通運輸業總工會會務顧問林偉江、港九勞工社團聯會副主席譚金蓮、香港社會福利服務從業員協會會長勵娜、網絡紅人工作者協會主席高松傑、港九酒樓茶室總工會主席羅大智、香港建造及工程人員協會理事長林志成、香港環保業人員工會主席蕭德雄、政府教育人員職工會代理會長羅澤民，以及香港公務員總工會主席馮傳宗。當中，譚金蓮及羅大智是尋求連任的現屆勞顧會僱員代表。

是次選舉共有868個已登記成為選舉單位的僱員工會委任獲授權代表在選舉中投票。勞工處稍後會把候選人名單和選舉日的詳細安排，以書面通知該些選舉單位。獲授權代表可於選舉當日上午9時至下午5時在票站內投票。候選人將於選舉當日在場監察點票情況，選舉主任為勞工處助理處長(發展)。勞顧會是一個三方諮詢組織，委員包括僱員及僱主代表，負責就有關勞工事宜向勞工處處長提供意見。