何詩蓓高原訓練後戰力再爆升　世盃柏林站破港績奪金

何詩蓓於世界盃前接受了高原訓練，能力值再爆升，打破400自香港紀錄。

香港游泳超級飛魚何詩蓓再震驚世界盃！於柏林站世盃短池泳賽女子400米自由泳決賽中，以3分56秒52力壓歐美澳勁敵，取得賽事第一金，更成功衝擊個人保持的香港紀錄，顯示前陣子的高原訓練成效立竿見影，成績令人震奮。

24歲的何詩蓓於初賽取得第3名晉級，香港時間周六凌晨，她於誕生賽事首金的400自排第3線出發，雖然起跳反應較慢，跟着捷克的Barbora Seemanova，但她於中段愈游愈有勁成功爬頭，最終錄得分段時間57.68/59.73/1:00.00/59.11，大幅拋離對手，以3分56秒52強勢擸走金牌，成為唯一在4分鐘內完成的選手，亞軍Barbora Seemanova游出4分00秒15。

這是何詩蓓自去年12月的短池世界賽後，第一次回到國際舞台。她於今年5月因足踝受傷而臨陣退出世界長池錦標賽，經過治療後，她已回復高昂狀態，來柏林之前，更到西班牙的2320米的內華達山脈作訓練四周，這面金牌證明她已完全康復，而且在中長距離的400自發揮出更強的耐力。

接着兩天賽事，何詩蓓將出戰強項200米自由泳及100米自由泳，有機會再為港爭取金牌。