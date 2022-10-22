東方日報A1：賊匪南亞幫斬人毀治安　刀光血影新香港

本港治安每況愈下，涉及南亞兵團及假難民的搶劫、傷人等嚴重罪案幾乎無日無之。今年6月，先有不同黑幫背景的南亞幫，因利益糾紛在中環火併；8月油麻地有巴籍假難民遭印度幫當街斬殺；至上周一則有兩南亞刀匪劫鬧市珠寶行。而兩名曾是黑幫和勝和的小頭目及其門生，早前因「過底」另一黑幫，與和勝和結怨及爆發多次衝突，至昨日凌晨兩人驅車返家，途中遭對方多名南亞刀手在元朗伏擊閘車斬人，本報記者獨家直擊血腥畫面，捱斬司機重傷一度昏迷。「新香港」刀光劍影、腥風血雨，市民只能慨嘆「仲成世界」？

兩名傷者分別姓周及姓陳（俱27歲）。消息稱，周男綽號「細輝」，曾是和勝和小頭目；陳男綽號「鳩魚」是其門生。兩人早前由和勝和「過底」尖沙咀另一黑幫，結果與和勝和結怨，並在北角及上水等多區爆發衝突。

昨日凌晨2時許，周駕駛黑色法拉利跑車載同陳男，沿元朗錦田公路往錦田市中心返家，當駛至屋苑爾巒對開一交通燈位，適時對面線已有3輛白色私家車，在右轉入爾巒的路口等候。當跑車駛至時，對面線帶頭的私家車即逆線疾馳，迎頭撼撞把跑車閘停，尾隨的白色私家車則跳下6名30至40歲，穿黑衣黑褲，各持一把30厘米長牛肉刀的南亞刀手，開啟跑車兩邊車門朝車上兩人狂斬。

本報記者直擊血腥畫面，只見6名黑衣刀手包圍跑車，不停揮刀朝車上司機及乘客狠劈猛斬，過程持續約40秒，一眾刀手得逞後，隨即跳乘兩輛私家車往錦田市中心方向逃去，撼撞跑車的私家車被棄於現場。跑車司機及乘客兩人負傷離開車廂，坐在路旁花槽待援，有途經司機見狀，落車查問情況及協助報警。

警方接報趕至，兩名傷者分別胸、肩及手腳被斬傷淌血，花槽遺下血漬。受傷司機當時已漸漸神志不清，一名警長隨即叫他「頂住！頂住！」身旁的乘客則高呼「阿輝！阿輝！」兩名傷者其後被送往博愛醫院救治，並再轉送屯門醫院留醫。

警員圍封現場並在附近兜截兩部接載刀手的私家車，惜未有發現。跑車與涉案私家車車頭俱嚴重毀爛，跑車被撞至九十度掉頭橫亘路中。警方經初步調查後，把案件列「傷人」，交新界北總區反黑組跟進。據悉，初步相信兩名事主因「過底」與和勝和結怨並爆發衝突，因而遭對方派南亞刀手伏擊閘車斬人。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，連串涉及南亞兵團及假難民的嚴重罪案，確實令香港治安警鐘一響再響。他認為，要制止南亞兵團或假難民罪案，警方務必要從兩方面着手，一是加強情報收集，及時瓦解即將發生的罪案；二是要拘捕操控南亞罪犯的幕後黑手，因為落手犯案的，俱是膽正命平、「收錢做嘢」的亡命之徒，惟幕後必定有黑幫出錢操控他們，只要對準幕後主腦出擊，相信可以有效打擊南亞罪案。

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