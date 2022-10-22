送外賣多勞多得　薪金緊貼港人月入中位數2萬元

隨着疫情進一步緩和，港府的社交距離措施逐步放寬，愈來愈多人選擇出街食飯，對外賣的需求有所下降。適逢最近又有外賣員投訴收入減少，要求加薪。到底任職外賣平台的收入有幾多？自僱是否等如零福利、零保障？一文睇清現時外賣員的平均收入及福利！

外賣員的收入究竟屬高屬低，正所謂口說無憑，不如比照港人的月入中位數來作判斷。據政府統計處第二季《綜合住戶統計調查按季統計報告》(2022年4至6月)，全港打工仔的月入中位數20,000元。以每月20個工作日、每日工作8小時計算，時薪約125元。

市場消息透露，目前外賣車手預計時薪約120元(撇除貼士及獎金)，若送8小時外賣，薪金理論上可以緊貼港人月入中位數。如果再勤力一點，不單止賺得比全港一半打工仔多；市傳，去年疫情高峰時期外賣員月薪可高達約5萬元，完全超越收入中位數最高的「公共行政、社會及個人服務」行業(達到23,500元）。事實上，普通打工仔加班工作大多「無補水」，以工時出名長的廣告界為例，許多從業員凌晨才放工也是見慣不怪。相比之下，外賣員的工作彈性較大，可以自行決定接幾多張單，真正做到多勞多得之餘，於特定時段還有獎金。與此同時，叫外賣的客人畀貼士，亦可以全數保留。

此外，外賣員的上班模式極具彈性，可以自由選擇返工時段，入職要求亦不高(不論男女、年齡、學歷，亦沒有具體技能要求)，只要年滿16歲即可申請，工作時間自由，因此吸引不少年輕人以送外賣作副業。外賣員不想接單亦可以拒絕。不過話說回頭，若要靠外賣員這份工養家，就很難如上述般任性。

目前，外賣送遞行業逐漸發展成熟，外賣送遞平台亦對外賣員提供免費提供保險。同樣屬於自僱人士，外賣員就比其他炒散得到更多福利。

事實上，投身零工經濟可謂「有辣有唔辣」，享受高度工作自由、彈性工時，更可身兼多職，多勞多得，收入隨時高於一般藍領行業。惟送外賣也有辛苦之處，需要承受日曬雨淋、行樓梯送餐，甚或要面對態度惡劣的餐廳及客人！不過，每個行業都有好有壞，入職外賣員之前，最緊要認清是否適合自己！