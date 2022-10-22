港科研人才短缺　學者建議港府增加撥款　助建完整科創生態鏈

培養科研人才不易，港府需有更多政策配合推動香港科研。香港大學工程學院機械工程系教授、香港青年科學院院長岑浩璋今日(22日)在電台節目上表示，香港面對人才短缺的挑戰，雖然本港多年來的科研基礎紮實，但仍需要給予多本地大學生及年輕科研人員實際的支持。岑建議政府可優化政策，例如增加撥款、設立科創獎項等，以助鼓舞和推動年輕科研人員，同時認為本港需要完整科創生態鏈，才可加速科研成果轉化為商品。

對於香港人才流失的問題，岑浩璋認為要給予本地大學生及年輕科研人員支持，同時從全球吸引人才來港發展、交流。他建議政府考慮成立大型跨院校跨學科的縱向整合科研中心，以助匯聚各方人力資源、知識和技術，提升香港在國際間的科研實力和影響力。

至於本屆政府首份《施政報告》中提出，設立100億港元的「產學研1+計劃」，岑浩璋認為可幫助科學家與工業界以及相關專業服務界別有更緊密聯繫，形成完整的科創生態鏈，他又指出要將科創成果工業化及大批量生產，是對研究人員相當費力的事，故希望政府可培育各種對科研有認識的專才，例如擁有科研專利知識的法律專才、市場營銷專才等，成為「科創夥伴」，讓青年科學家能聚焦研發，加速科研成果轉化成為商品。