涉2019年尖沙咀厚福街暴動　8被告判囚35至48個月

警方於2019年11月18日包圍理工大學，有示威者於是發起「圍魏救趙」行動，結果演變成警民衝突，大批示威者被捕。其中10人被指在尖沙咀厚福街一帶參與暴動，當中2男女開審前已認罪，其中女被告早前已被判入教導所；男被告則和餘下8名不認罪受審後被裁定罪成的被告，今日(22日)在區域法院被判監35至48個月。

9名今天接受判刑的被告依次是何可珊(社工、22歲)、楊淑珍(婚宴布置員、32歲)、許卓玲(23歲)、梁展榮(搬運工人、36歲)、張啟鏗(工程人員、27歲)、李駿軒(售貨員、23歲)、彭紹軒(護士、24歲)、何國棟(26歲)及李昌源(21歲)。他們被控於2019年11月19日在金巴利街、厚福街等一帶參與暴動。何國棟另被控在同日同地管有錘、鉗、油漆等物品，意圖損壞財產。除李昌源認罪外，其餘8人均是受審後被判罪成。

法官李慶年今天判刑時表示，被告當時是有備而來，但不算計劃周詳部署精密。暴動為時約80分鐘，規模屬中等。但為保護公眾利益和執法人員的人身安全，仍須判處阻嚇性刑罰。他最終判涉2罪的何國棟入獄48個月。梁展榮及李駿軒犯案時手套沾有易燃物質、情節較嚴重，判入獄45個月。其餘6人則入獄35個月。其中李昌源雖承認曾襲擊警察，但因他認罪，兩因素互相抵銷，故刑期與其餘5名不認罪被告相同。

案件編號：DCCC 640/2020