公僕表現欠佳或終止聘用　港府指政務官職位仍具吸引力

若有表現欠佳的公務員經督導和輔助後仍無改善，會及時終止聘用等。

日前公布的施政報告中提及優化公務員管理制度，若有表現欠佳的公務員經督導和輔助後仍無改善，會及時終止聘用等。港府今日(22日)表示，表現欠佳的屬於少數，但任何部門都有污泥濁水，如有人工作態度不熱誠、屢勸不改，便不能留下。對於報考政務官的人數減少，港府承認報考情況不如以往排山倒海般，估計可能由於市民對官員要求較高、官員所承擔的壓力都是考慮因素，但重申政務官具吸引力，仍相當受歡迎。

對於新推出的行政長官表揚榜獎勵計劃，行政長官李家超今日在電台節目稱，相信公務員得到讚賞，能提升工作效率和質素，市民會有所得益，冀透過表揚榜達到示範作用。李續指，被表揚的除了個人，亦可包括團隊、部門或工作模式，日後每3至6個月可表揚1個示範個案，例如早前打擊地區衞生及阻街黑點，成功處理其中一條被霸佔多年的後巷。

施政報告中訂立大約110個不同指標，李表示，政府一向都設有指標，而是次指標聚焦在多方面，有量有質或兩者並重，會適時修正和改進，希望設定指標能協助檢視進度，又指政府不會只追求數字或泛指標化。