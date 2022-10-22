羅湖推45項措施　規劃深港深度融合發展區

廣東省深圳市羅湖區周五（21日）正式發布《加快羅湖深港深度融合發展區建設實施方案（2022-2023年）》（下稱方案），提出共45項舉措，以進一步加快深港深度融合發展的步伐。方案提出以9.5平方公里的口岸片區為核心建設羅湖深港深度融合發展區，充分發揮羅湖、文錦渡以及蓮塘3大口岸聯通深港的重要作用。

方案具體措施共分基礎設施聯通、人才交流暢通、要素跨境融通、產業發展共融、公共服務交融以及文化交流心融6大方面。羅湖口岸的升級改造被列為此方案的首個項目，將在環境、設施、通關模式等方面全面升級。同時，羅湖還將積極推動文錦渡口岸生鮮貨運功能轉移，加快片區升級改造，打造專業服務業跨境經營區。

在人才優先發展方面，方案提出羅湖將建設深港青年創客中心，推動建立高水平人才高地。同時，羅湖再提升港澳人才公共住房保障計劃，通過住房配租或租房補貼的方式，為到當地發展的港籍人才提供公共住房保障，並持續推出港籍人才發展專項政策。羅湖區明年將通過實施一攬子人才計劃，初步構建「人才政策+服務專窗+互動交流」的常態化人才服務體系。羅湖亦將持續加強深港兩地在跨境消費、金融商貿、文化旅遊等領域的交流合作，以打造深港國際消費示範區。