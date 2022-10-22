5財政年度156公僕被免職　當局研取消星期六扣假規定

新一份施政報告提出引入賞罰制度，又指表現欠佳但無沒改善公務員，應及時終止聘用。政府指在過去5個財政年度共有1125名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處， 當中有156人被免職。單單在2011/2022財政年度，公務員被免職的個案已有52宗，佔上述5年總數的三分之一。此外，在上述5個年度，另有1968人因干犯性質較為輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動。

根據公務員事務局提交立法會的文件指出，政府對違法或違規的公務員，絕不姑息，而公務員事務局會檢視並優化公務員紀律機制，務求在按公平公正原則處理紀律個案之餘，又能及早對違紀人員作恰當反映個案嚴重程度的懲處，又會制訂措 施，以提升處理紀律個案的效率及效能，並在2013年內就建議措施徵詢公務員敘用委員會的意見，然後落實推行。

當局亦會檢討及更新《公務員事務規例》，取消、修訂及簡化不合時宜的規則及程序，首先檢視計算及扣減假期相關規定，尤其當中的「星期六扣假規定」。由於現時已約有80%公務員按5天工作周模式上班，故初步檢視後認為可取消「星期六扣假規定」，並同時修訂非按5天工作模式上班公務員的扣假安排，讓按不同工作模式上班的公務員可按相同安排扣假。當局將着手與部門溝通，確保部門在人手配置方面可以配合有關安排，預計可於2023年上半年內落實。