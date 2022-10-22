調高亂拋垃圾罰款增阻嚇力　環境局研引入累進式計算

港府日前發表《施政報告》，環境及生態局局長謝展寰今日（21日）闡述報告中環境政策，他說「地區事項統籌工作組」訂立於2023年底前消除600多個衞生黑點至少75%，建議增加亂拋垃圾等定額罰款金額，再訂立2023年底前至少減半鼠患的主要黑點，又會減少荃灣、深水埗、九龍區嚴重氣味問題的排水口減半，改善維港兩岸的味道。環境局又計劃修改《噪音管制條例》規管家居裝修噪音及擴音器叫賣，設立定額罰款。

謝表示，定額罰款並非單一檢討事項，會研究修訂其他法例加強阻嚇力，包括正研究可否引入累進式罰款，考慮阻嚇力、與其他罪相互關係、執行的方便及有效性，將罪行帶上法庭較麻煩。

生態保育方面，政府會於后海灣建立濕地保育公園系統，漁護署正開展策略可行性研究，料於2023年底完成，亦會於2024年完成指定擬議紅花嶺郊野公園，與深圳梧桐山風景區成貫穿深港兩地的生態走廊。年底前亦會完成檢討環評條例，提升運作效率及聚焦保環境的成效，壓縮程序至18至24個月。食物安全方面，謝說會盡快完成檢視獸藥殘餘食物安全標準，明年諮詢公眾，亦會以試點形式引入專業核證制度，縮短審批時間，令業界更掌握領牌時間，並放寬小食食肆售賣食品種類的限制。