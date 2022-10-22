政府重組扶委會　政黨質疑成效倡設KPI

新一份《施政報告》羅列近110項政府績效指標（KPI)，惟有聲音指泛指標化易令工作僵化，造成反效果。有政黨今日（22日）表示，假若問責官員未能完成相關KPI，亦應設懲處機制。其中該黨社福界議員狄志遠更指擬重組的扶貧委員會反未見KPI評估，質疑成效，而特首亦應為該110項KPI負全責。

狄志遠同意公務員有改革需要，包括有賞有罰，而問責官員都要負責其管理KPI，若「交唔到功課」，則應設立懲處機制，甚至是革令離職，減少出現「向下就緊，向上就鬆」的情況。另外，他又指政府提出建議增加多個委員會，但他批評多一個委員會，便多一個秘書及文件，對實際工作沒幫助，他強調現代管理重視精簡架構 ，以避免執行困難。他又批評政府在扶貧工作上未如理想，因為政府提出重組扶貧委員會，但未見設立任何績效指標等。惟他強調施政報告有可取地方，將支持致謝議案。

該黨副主席黃俊瑯指青年工作似乎要等青年藍圖公布後才開始，他建議強化青年發展委員會的功能，令成員擴闊收集訊息功能。另一副主席崔定邦亦指《施政報告》在香港復常及通關路線圖上「交白卷」，令人失望。他又質疑政府豁免部分來港參加金融峰會的銀行家，其入境檢疫限制，直指其他訪港旅客「大家都喺人，點解有咁唔公平對待。」