今增5953確診　輸入多14宗XBB　另添7患者離世

本港新冠疫情持續。衞生署衞生防護中心公布，今日(22日)新增5,953宗確診個案，包括5,589宗本地病例及364宗輸入病例，包括14宗Omicron XBB個案，而XBD、BF.7及BQ.1.1個案則各增1宗，本地亦多1宗XBD個案。另醫管局呈報再多7名患者離世，第5波疫情累計10,109人病亡。

新增輸入個案方面，224宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及第1至3日樣本，餘下57宗涉及第4至7日樣本。衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察確診檢測個案涉及新發現的變種病毒株的情況，截至昨日(21日)，本港輸入個案中累計發現132宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、4宗BA.4.6、8宗BF.7及12宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現5宗XBD及兩宗BQ.1.1亞系個案。另由本月13日至19日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與BA.2.12.1及BA.4/BA.5亞系有關的樣本，分別佔確診個案約0.3%及91.8%。

院舍方面，今日多3間安老院舍呈報新確診個案，涉及3名院友，共有8名院友被列為密切接觸者需要檢疫。另由於今日是周六，沒有學校呈報確診個案，但多5間學校共6班級疑現傳播，需要停課7天。