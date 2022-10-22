創新科技嘉年華開幕　即場展示創科原型　供市民體驗試用

「創新科技嘉年華2022」今日(22日)起一連9日在科學園展開，以實體及線上模式以實體展出多項本地創新發明、科研成果等，並同期舉行「城市創科大挑戰」創意展，首度向公眾展示比賽優勝方案的構思和成功製成的創科原型，以供市民試用，啓發年輕一代對STEM(科學、科技、工程及數學)的認識及興趣。

創意展透過模擬場景，包括老人院舍、餐廳等，向公眾展示25隊來自大學、大專院校組及公開組的優勝方案原型，有關原型由今年7月起陸續在超過50間機構和社區團體試用，試用人數至今超過4,260人。其中創科產品「悅聲智能眼鏡」為視障人士及視力較弱之長者提供進階視像協助，用戶只要將悅聲智能眼鏡當作正常眼鏡配戴，在遇上困難情況如在街上不知方向或在屏幕上閱讀驗證碼時，可利用應用程式的即時視像功能、或按下眼鏡框的按鈕致電義工尋求協助。

「城市創科大挑戰」於2020年12月展開，以「智創香港新常態」為主題，邀請各界就「環境的可持續發展」和「保持社交聯繫」兩個議題提供創科方案，旨在推廣創科融入日常的生活當中，營造熾熱的創科氛圍。優勝者或隊伍可獲得創新科技署的資助，經過大半年培訓及不斷優化其創科方案，把其參與比賽的構思製造出原型供有關機構及社區團體試用。