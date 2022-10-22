政Whats噏：周浩鼎開Live被「突襲」　仲係女士嚟...

依家乜都講求要快，所以好多人都開Live做直播，議員周浩鼎(Holden)今日(22日)亦有咁做，點知中途被「突襲」。

被「突襲」，Holden冇受傷，仲好好笑添！話說佢喺元朗市集現場做Live，講吓市集有好多攤位，又有唔少年輕人參與，講講下突然有個人喺後面出現，Holden先係好愕然，點解有個人入咗鏡？幾秒後，佢就笑起上嚟。點解？因為佢認出嗰個係佢黨友、大埔區議會前主席黃碧嬌(嬌姐)。

做乜嚟踩場？嬌姐話係嚟偷師，Holden先恍然大悟，記起大埔今日都搞咗個市集。比較過兩地嘅市集，嬌姐覺得大埔市集地方細同比較逼，元朗地點好啲，地方又大啲，貨品嘅種類同款色都多啲。Holden話要支持下本地農業，於是喺市集買咗好多有機農作物，當中包括粟米同木瓜，花費咗幾百蚊。

由於新一份施政報告提及民政事務總署喺今年第4季會喺全港5區同團體合辦周末市集，話要推動本土經濟，而食物環境衞生署亦會參考經驗，喺出年舉辦周末市集，Holden同嬌姐都話由於市集會交波畀食環署，遲啲就會向食環署反映呢兩個市集有乜要改善嘅地方。