多74廈納強檢　紅磡海逸豪園及薄扶林置富花園上榜

再增74個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(22日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該74個地方的人士，須於明日至後日(23日至24日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會在薄扶林置富花園及荃灣梨木樹邨，重開臨時流動採樣站。

污水驗出病毒的地點如下：

1.筲箕灣耀東邨耀富樓

2.天水圍俊宏軒7座

3.馬鞍山馬鞍山中心1座

4.秀茂坪秀茂坪邨秀明樓

5.大埔菁泉雅居A及B座

涉及多宗病例的地點如下：

1.牛頭角彩福邨彩和樓

2.黃大仙啟德花園4座

3.大角咀中匯街3號中和樓

4.屯門兆康苑兆欣閣

5.沙田愉翠苑愉頌閣

6.油塘油美苑潤美閣

7.粉嶺榮輝中心1座

8.粉嶺昌盛苑昌潤閣

9.九龍塘太子道西245至247號僑苑大廈

10.北角堡壘街28至34A號寶翠洋樓

11.葵涌寶星中心C座

12.荃灣愉景新城1座

13.鴨脷洲漁安苑銀安閣

14.馬鞍山富寶花園2座

15.葵涌葵興邨興國樓

16.大埔天賦海灣2座

17.九龍塘亞皆老街138至140號翠華大廈2期

18.上環文咸東街35至43號文華大廈

19.屯門冠峰園1座

20.柴灣杏花邨18座

21.西營盤毓明閣2座

22.將軍澳天晉日鑽海

23.葵涌月海灣1座

24.大角咀凱帆軒2座

25.紅磡海逸豪園6座

26.柴灣新翠花園1座

27.葵涌寧峰苑朗峰閣

28.青衣青華苑華欣閣

29.屯門兆麟苑貴麟閣

30.長沙灣昇悅居3座

31.將軍澳彩明苑彩楊閣

32.東涌藍天海岸3座

33.銅鑼灣大坑道70號大寶閣

34.上水奕翠園2座

35.北角富豪閣1座

36.柴灣杏花邨20座

37.屯門兆安苑定樂閣

38.屯門翠林花園E座

39.馬鞍山雅典居10座

40.九龍城聯合道152至180號聯合大樓

41.石硤尾偉智里2號金玉大廈

42.荃灣怡景園1座

43.跑馬地樂翠台A座

44.上水威尼斯花園2座

45.土瓜灣旭日街9號港圖灣

46.沙田偉華中心2座

47.荃灣福來邨永隆樓

48.牛頭角宏光樓C座

49.鰂魚涌太古城太湖閣

50.鰂魚涌太古城鳳山閣

51.石硤尾白田邨裕田樓

52.西灣河嘉亨灣3座

53.北角英皇道933號御皇臺

54.薄扶林置富花園富麗苑

55.觀塘康濤閣A座

56.元朗壽富街60號好順福大廈

57.馬鞍山聽濤雅苑3座

58.葵涌新葵芳花園E座

59.荃灣梨木樹二邨柏樹樓

60.銅鑼灣銅鑼灣道33號Yoo Residence

61.葵涌新葵芳花園A座

62.荃灣韻濤居B座

63.屯門美樂花園2座

64.茶果嶺麗港城34座

65.葵涌浩景臺2座

66.粉嶺花都廣場1座

67.北角城市花園1座

68.元朗新時代廣場1座

69.藍田康田苑祈康閣