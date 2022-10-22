政Whats噏：香港「搶人才」　議員質疑果效

代議士喺議事堂內嘅發言時間相當有限，即使言簡意賅，亦往往有到喉唔肺之憾，議員江玉歡就嘗試做「自媒體」，今日(22日)邀請議員同事陳紹雄同林筱魯出席佢首次嘅網上清談節目，暢談時事民生話題。提及政府話要「搶人才」，三位議員都認為儘管施政報告好重視招攬人才，然而面對鄰近城市嘅競爭，實踐相關政策能否預到預期效果呢？實在不無疑問。

江玉歡話香港真係流失咗好多人才，佢聽聞部分業界如工程界，中、高層人才嘅流失頗嚴重，就算施政報告內描畫好多工程，但業界擔心中層工程師買少見少，未必能夠應付。江話政府積極向外「搶人才」，本地年輕一代又點呢？畢竟每年都有幾萬個畢業生啊！咁就難免令市民覺得政府政策向外傾斜。江話明白香港要走高端科技，然而本港大多數市民都不具從事高科技嘅能力，有無諗過點樣幫助市民去轉型呢？但講到培養勞動力，人口政策好重要，可惜香港嘅人口政策並唔清晰。

林筱魯就話「人才」兩個字喺政治上好好聽，說穿了其實係人力資源不足。佢話撇開頂層最高端嘅人才，好多瓣數尤其是工程界，只要見對方具備基礎行業知識而又眼耳口鼻手腳齊全，僱主即刻擸啦！林話政府既然強調係「搶」人才，咁就要畀人哋睇到個「勢」，之但係，香港無論防疫政策還是一系列措施，能否向外界發出清晰嘅資訊？佢又話，如果咁在意吸引人才嚟香港發展，就唔好計較人家嚟到買樓係唔係賺咗、或者稅畀少咗、將來會唔會走佬呀咁，畢竟香港作為一個世界級城市，只要本身具吸引力，就唔怕人才嘅流動。

施政報告內嘅人才政策，陳紹雄認為大致可歸類為高端人才、中層人才同前線工作人員三種，然而焦點集中喺高端，後兩者着墨唔多。佢話同朋友傾開，質疑年薪250萬元嘅高端人才來港會否即刻買樓？又假如真係買樓，點解要等7年後先至退稅呢？點解唔係先免去買樓相關稅項，日後賣樓先至收返？既然人才來港，住屋係必須解決嘅問題，何不倣效大學向教授提供宿舍嘅做法，設立人才公寓？陳指人才政策並非靜態，當香港向人才招手，其他地方都會因應香港提出嘅條件，推出更具吸引力嘅方案，陳話求才若渴嘅地方唔止香港，內地好多城巿如深圳都話搶人才，而新加坡更虎視眈眈。