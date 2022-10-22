團體指中藥專業認證註冊條件成熟　籲落實藥劑師資格

有團體就香港實施香港中藥師和中藥專業人員認證和註冊的可行性進行調查，並於今日(22日)發表結果，顯示受訪者對香港應認證及設立中藥藥劑師註冊制度的態度非常正面。是次調查由中醫藥發展基金資助，歷時2年，通過全港性的諮詢會和問卷方式，調查香港市民對中藥的使用行為、對中藥藥劑師認知與設立其認證制度的態度情況，亦對現時本港的中藥從業員進行一次全面的知識水平調查。團體呼籲政府應就施政報告內容，積極推進香港中藥專業人員的專業發展。

調查發現，過半受訪者認為中藥專業人員應由政府或法定機構進行認證和註冊，設立考試制度並與中藥專業相關的特定職位掛鈎；逾9成受訪者認為中藥藥劑師在港執業前，需要通過專業考核和認證。研究亦反映管理中藥事務的政府部門或公營機構，應增加中藥專業人員的比例，並制定中藥專業的職業路俓和薪酬表。至於市民使用中藥的行為方面，調查顯示港人對中藥的使用率的非常高，但安全用藥行為只屬中等水平，且有改善空間；而專業認知方面，市民對中藥藥劑師的專業認知程度只屬中等水平，但對設立其專業認證的態度非常正面；研究進一步發現，香港中藥從業人員專業知識水平參差不齊，因此不是任何中藥從業人員均可履行中藥藥劑師的職能。

負責是項研究的香港中藥藥劑師協會會長區靖彤博士表示，此研究已證明香港中藥專業人員的認證和註冊條件已經成熟，並按研究數據結果提出平衡各方的可行性建議，建議書亦提出未來的認證制度需要考慮5個重要原則，包括人員專業性、符合市場供求、不影響從業員生計、不影響商界運作及大灣區專業融合。政府應積極回應施政報告內容，推動中藥專業人員的專業發展，以及深化香港與內地和大灣區中醫藥協作。