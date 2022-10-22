西裝男搭小巴不滿被勸讓座　爆粗辱罵司機惹爭議

港人生活節奏急促，乘搭公共交通不時會有人因「爭上車」而爭執。有網民今日(22日)在社交平台發布一段影片，顯示某小巴在等待上客期間，有女乘客支付車資並走向車廂後方，惟剩下的、位於前方第一排的座位被後來上車的西裝男，於未付車資的情況先行坐下。司機發現後希望西裝男讓座、落車等待下一班車，未料後者惡言相向及拒絕，在一輪爭吵下司機只好「超載」、讓女乘客站在車上並起動小巴行駛。未料西裝男其後繼續責罵，更將司機「超載」一事投訴至運輸署。

網傳影片長7分多鐘，並分為上、下集，事發於上月30日，涉事小巴為長康邨康順樓小巴站的某專線小巴，西裝男成功捷足先登坐下唯一的位置後，便找尋零錢準備投入錢箱。小巴司機見狀，遂向西裝男勸告及希望對方落車讓座，「佢(女乘客)畀咗錢嘟咗(八達通)，你未嘟嘛」。惟西裝男事後指自己先上車及拒絕落車，司機只好無奈向女乘客說「你企陣啦」，之後關門繼續開車。惟車輛行駛期間，西裝男失控爆粗辱罵司機，「我啱啱企喺呢度，你竟然話嗰個阿姐先？你係咪癡X線？」、「揸車揸到癡X線」，又要求司機出示車牌號碼，其後又拿出手機拍下司機證。

從言談之中得知，西裝男因誤會上述女乘客在其之後上車，遂不滿小巴司機要求先行上車的他落車讓位，因而愈罵愈激。有坐在後方目睹事發經過、身穿黑衣的男乘客疑因看不過眼，忍不住出口大喝，「好囉喎，愈罵愈過分！」西裝男才稍為控制自己情緒，但在該乘客落車後，又再度出言辱罵司機，直至落車為止，雖然司機偶有回應，但都未有使用過激的語氣或用言回應西裝男。不少網民看畢影片後均紛紛批評西裝男欺善怕惡，「有片為證，個女士是在男士前面上車先」、「正宗欺善怕惡，如果無個男人喝止佢，佢會愈罵愈得戚」，甚至有網民大讚司機處理得宜，「係咁挑釁都冇影響佢駕駛情緒，司機大哥做得好！」