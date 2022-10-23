香港地質公園獲國際地質科學聯合會　選為全球首百大地質遺產地

香港地質公園獲國際地質科學聯合會選為全球首百大地質遺產地之一，亦是全中國6.5個上榜遺迹之一(半個珠穆朗瑪峰，另一半屬尼泊爾)，岩柱較其他地方的廣闊、條狀分明、具層次，部分位置更展現「S形」。大自然的鬼斧神工，竟被外國評審笑問：「是否有人用刀切割出來？」漁農自然護理署指本港大自然資源珍貴，又獲國際級認證，希望市民認識及珍惜自然景觀；又建議市民欣賞時，可觸摸破碎了的岩石，但切勿取走。

於西貢東郊野公園內萬宜地質步道，啡啡黃黃的六角形岩柱隨處可見，岩柱更遍布附近的糧船灣一帶、滘西洲、吊鐘洲、甕缺群島及果洲群島等，2009年納入香港地質公園，面積約100平方公里範圍，呈橢圓形，長軸直徑逾18公里，相等於尖東至大埔墟的距離，覆蓋陸地及海洋，外國的大多僅是小島破邊洲的一部分。

漁農自然護理署高級地質公園主任陳羽嵐說，本港六角形岩柱數量達數百條，由於不少位於海邊，海水侵蝕以及興建萬宜水庫下，令岩柱盡現人前。而本港的岩柱為流紋質，含豐富的硅質，達76%以上，經過風化後會由灰色淡化成淺淺的啡黃色，而世界各地的六角形岩柱則大多屬含較低硅質的玄武岩，長年呈深灰色，例如英國「巨人之提」。

陳羽嵐又稱，本港的岩柱較外地的粗大，劃切面的直徑由1.2米至3米，眼見的柱身高度由60米至頂峰可逾100米，而且岩柱條狀分明、具層次，有位置更展現「S形」，令不少人驚嘆。她又透露，負責評估地質遺產地的外國專家來港實地考察時曾經笑問，「條條岩柱是否有人切出來？」陳亦只好如實回答是自然生產出來，連同附近的海蝕洞，成另類風景。