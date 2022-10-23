東方日報A1：中央新篇章　換班今亮相

中國共產黨第二十次全國代表大會昨天在北京市閉幕，由中共總書記習近平主持。根據大會選舉產生並公布的第二十屆中央委員會名單，不見第十九屆中央政治局常務委員會委員李克強、栗戰書、汪洋、韓正，意味他們不會連任。今天選出新一屆中央政治局常委，中午12時與中外記者見面。

二十大閉幕會昨天上午9時開始，在兩名總監票人和36名監票人監督下，到會的代表和特邀代表以無記名投票方式，選舉出由205名委員、171名候補委員組成的第二十屆中央委員會，以及選舉出第二十屆中央紀律檢查委員會133名委員。

大會之後通過關於第十九屆中央委員會報告的決議、關於第十九屆中央紀律檢查委員會工作報告的決議、關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議。

大會圓滿結束後，官媒隨即公布第二十屆中央委員會名單，在第十九屆中央政治局7名常委中，只有3人當選新一屆中央委員，他們分別是習近平、中央書記處書記王滬寧、中央紀律檢查委員會書記趙樂際；國務院總理李克強、全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、國務院副總理韓正沒有當選。這代表新一屆中央政治局常委的人事變動，將比外界的預期為大。

第十九屆中央政治局由25名委員組成，當中12人當選新一屆中央委員，除了習近平、王滬寧、趙樂際外，還有中央委員會辦公廳主任丁薛祥、廣東省委員會書記李希、上海市委員會書記李強、天津市委員會書記李鴻忠、中央軍事委員會副主席張又俠、重慶市委員會書記陳敏爾、國務院副總理胡春華、中央書記處書記黃坤明、北京市委員會書記蔡奇；有13名第十九屆中央政治局委員不在名單。

沒有再度選舉為中央委員的主要官員，包括中央統戰部部長尤權、中央軍委委員兼國防部部長魏鳳和、中央政法委員會副書記趙克志、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務院台灣事務辦公室主任劉結一、香港中聯辦主任駱惠寧；港澳辦主任夏寶龍不在中央委員名單。值得留意的是，在外事系統方面，中國駐美國大使秦剛、中央對外聯絡部部長劉建超雙雙首次躋身中央委員會。

至於第二十屆中央紀律檢查委員會，趙樂際不在名單，確認不會連任中央紀律檢查委員會書記。外界關注在名單上，出現不在新一屆中央委員會的汪洋；據報他是青海省省委常委、紀委書記，而非全國政協主席，兩人只是同名同姓。

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