1500人今晨齊游維港泳　健兒入水爭先　參賽者幸天公作美

本地體育盛事「新世界維港泳」歷經重重波折，今早(23日)終在疫情籠罩下的維多利亞港成功舉辦，今年共有1,500個參賽名額，賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。東網記者於早上6時半左右到場，現場已有大批泳手在準備區伸展拉筋，為比賽熱身預備。

今屆賽事一如往年繼續分為「競賽組」和「優悠組」兩個組別，有參賽者表示。今日天氣尚算理想，感恩天公作美，未有受颱風影響賽事，亦對可以在疫下參與賽事感到興奮，目標希望能順利完成比賽。維港泳賽事競賽組率先於早上7時07分開始，一眾參賽者在開賽前都做足熱身，表現興奮，在鳴槍聲一響，即奮力沿路線游向終點。當中，前香港游泳代表隊隊員朱鑑然亦有參賽，他表示為準備今日賽事，近期密密加緊「操水」，又指自己爺爺年輕時同熱愛游泳，對於自己今次能夠參加維港泳賽事感意義重大。

至於優悠組別，則分批於7時48分左右開始陸續起步，不少參賽者表現雀躍，開賽前在岸邊發出熱烈歡呼聲，互相打氣；亦有泳手於下水後向傳媒攝影機位置揮手，並一邊踢水作準備。其中，率先前往下水區的人群中亦有政界人士，當中包括參加優悠組別的議員容海恩、姚柏良及鄭泳舜，三人於下水前紛紛向傳媒鏡頭作出「勝利手勢」，表現興奮。

因應疫情，賽事舉辦方要求泳手賽前必須做檢測，證明無染疫，並符合疫苗通行證要求，持有「藍碼」，於下水前及上水後必須戴口罩，以配合政府防疫措施。此外，為配合比賽，灣仔北及尖沙咀一帶實施特別交通及運輸安排，部分過海巴士將改道行駛，運輸署提醒，市民應盡量避免駕駛車輛前往受影響路段。