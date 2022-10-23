倡單位面積封底改善市民生活　甯漢豪：不敢承諾告別劏房

新一份施政報告提出多項增加房屋供應的措施。發展局局長甯漢豪今日(23日)在電台節目上表示，政府已提出要把單位面積封底，公私營房屋都有最低面積，北部都會區等部分新發展區的研究，也以居住面積作假設，加上房屋數量增加，期望可改善市民居住環境，惟她不敢就劏房絕迹作出承諾。另外，施政報告提及政府找到逾3,000公頃熟地，她認為代表政府已奪回土地供應主導權，料未來5年的熟地可興建7.2萬個私營房屋單位，較以往5年平均建的6.5萬單位有上升，望可增加公眾對未來房屋供應的信心。

至於收地安排方面，甯承認政府有改善空間，未來會盡早通知受收地影響的棕地作業者，解說收地安排，也會盡快通知其金錢補償，需時協助他們覓地。她舉例指，北部都會區的80公頃多層工廈，除引進高增值產業外，亦會預留樓面面積，讓棕地作業者以低租金承租。她明白收地遷拆不受歡迎，但當局幾年前爭取改善補償制度，受收地影響的住戶可免資產審查上樓，例如古洞北、粉嶺北受收地影響的住戶，由堅持不遷不拆，現時已住到公屋，部分大家庭更可在附近分戶有數個單位，住戶也感到滿意。

甯續指，政府公布10年後提供足夠房屋供應後，形容令政府團隊忐忑，因相關計劃已等於關鍵績效指標(KPI)，除非受技術性問題影響等特殊情況而拖長規劃時間，當局會如期進行向立法會申請撥款等工作。她又認為，沒有人有「水晶球」知道何時才有足夠土地顧及本港住屋及發展需要，故不應過分著重計算，應「不計方程式」地推動產業發展，改善市民居住和生活空間。被問到計劃會否對發展商手上的土地有稀釋效應，擔心發展商阻撓政府造地時，甯稱政府造不完所有土地，發展商有土地開發的功能，政府會為他們提供發展機會。