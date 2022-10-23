鼠輩橫行蝴蝶邨　群聚搶食立立亂　議員疑餵食引致

想睇「米奇」不用去迪士尼，香港周街都有啦。有屯門區街坊昨日(22日)在社交網站發貼文，指光天化日之下，屯門蝴蝶邨一帶有大群「鼠輩」於公園出沒，影片中可見，有數十隻「鼠輩」聚集「曬太陽」，而另一條片段見到，碩鼠更疑爭食而「大打出手」，場面驚人。

有份拍攝片段的街坊朱先生向東網表示，該老鼠聚集的地上曾被灑上白米，相信有人餵飼雀鳥等動物，卻被老鼠先行品嘗，又說旁邊的籃球場正進行工程，令老鼠跑出來。有網民亦說曾經被群鼠嚇怕，「喪跑300米」。

屯門兆禧區議員甄紹南引述有街坊指，有人常於該處放置麵包、飯等非法餵飼，令老鼠出沒的數量較一般的一兩隻為多。他說已聯絡房屋署、食環署針對性滅鼠，獲知該署今日(23日)已派員視察情況。甄強調，小小食物已吸引群鼠覓食，證明鼠患嚴重，當局需反思現象。悅湖區議員黃虹銘則說，早前於地區設施委員會的「滅鼠報告」中，於屯門碼頭僅發現捕獲兩鼠，笑言不知為何現實情況「咁誇張」。

政府早前開展為期3個月的跨部門打擊衞生黑點計劃，關注街道、後巷及鼠患等問題，不過「雷聲大雨點小」。不過，根據最新鼠患參考指數顯示，本港5區中有4區整體鼠患今年下半年惡化。