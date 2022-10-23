合作社未釐清業權身份　市建局難收購重建靠背壟道

政府早年推行公務員建屋合作社計劃，讓社員興建房屋作為他們及其家屬的居所，現時這些樓宇已出現不同程度的老化，惟社員對業權身份及房屋福利等問題不清，令市建局收購時遇上挑戰，市建局行政總監韋志成今日(23日)在網誌表示，九龍城靠背壟道項目涉及28個合作社，其中一個未解散的合作社，在局方協助下完成散社程序；另外2個合作社亦已申請解散，待完成相關法律程序後，最快在明年年中完成散社。至於餘下6個合作社，大部分已就散社達成初步共識，局方將為他們提供協助，務求重建項目盡早展開。

韋提到，透過不同方法接觸項目內的社員，了解到大部分社員均支持重建，然而，當中有部分仍未散社的社員，對他們擁有合作社單位所涉及的身份、出售單位的安排、如何計算土地補價、收購及補償機制，以至公務員福利等範疇，存有疑問。就此，市建局主動諮詢相關的政策局和部門，獲回覆項目內仍未散社的社員，沒有單位的業權，因此他們不能出售單位，市建局也不能根據現有機制向社員或其合作社提出收購建議。

政府澄清，合作社社員只是以合作社單位的承租人身份，在相關單位居住，他們並不擁有該單位的註冊業權。在現行規管合作社樓宇轉讓業權的機制下，若合作社成員需要出售單位，必須先解散合作社、完成單位轉讓契約及取回業權的程序，讓每一名社員取回單位業權，成為業主。散社後，合作社單位仍受地契條款的轉讓限制所規限，業主需簽署抵押契，將單位抵押予政府，業主不得出售或出租單位；業主如需出售單位，便要向政府繳付土地補價，解除該單位的轉讓限制，才可以進行交易。

至於房屋福利，如項目內的未散社社員屬現職公務員，而他們選擇不接受政府的收地補償，他們可在終止社員身份後，視乎其適用的房屋福利資格，他們仍可享用政府現行的房屋福利；由於公務員房屋福利只提供予現職公務員，退休的未散社社員或未同意解散前社員皆沒有資格享用房屋福利。