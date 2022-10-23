港珠澳大橋開通4年　累計出入境旅客近2400萬人次

經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的人員車輛貨物量不斷上升。

港珠澳大橋2018年10月23日正式開通，至今已4年。據國家移民管理局珠海邊檢總站周日（23日）表示，大橋開通以來，經大橋珠海公路口岸出入境的人員車輛貨物量不斷上升，累計出入境旅客近2,400萬人次、出入境車輛470萬輛次；經該口岸通關的貨車從2019年的不足10萬輛次，增至去年的40萬輛次。

作為供港鮮活農產品的重要通道，港珠澳大橋珠海公路口岸提供7×24小時隨到隨驗通關服務。據統計，今年1至8月經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值達1,469.5億元（人民幣，下同，約1,612億港元）。其中，出口1,030.1億元（約1,130億港元），進口439.4億元（約482億港元），較去年同期分別增長55.1%和64.2%。

港珠澳大橋珠海公路口岸作為唯一粵港澳三地互通的公路口岸，出入境客車、貨車全部實行一站式自助查驗，只需停一次車，提交一次資料，即可完成查驗。珠澳旅檢通道則率先實施「合作查驗、一次放行」邊檢查驗模式，使旅客只需在同一查驗大廳，通過一次排隊，接受一次集中檢查，最快20秒就可完成內地與澳門雙方邊檢查驗手續。