維港泳參賽者斥防疫政策嚴謹　最年輕泳手不足12歲　兄弟檔參賽

「新世界維港泳2022」今早(23日)在維多利亞港順利舉行。作為疫情下為數不多的體育比賽，東網記者去到現場，了解比賽情況及參賽者的感受。有泳手指出大會的防疫政策嚴謹，認為隨着疫情放緩，建議主辦方應適時放寬有關措施。還有2日就到12歲的泳手，是全場年紀最小的泳手。

年紀最小的泳手陳小朋友參加「優悠組」，他表示，在賽事開始時，可能因自己年紀及體形較輕，出發的時候有被其他選手「拉扯」，但對於可以順利完成賽事而感到高興。至於今年16歲的哥哥就參與「競賽組」組別，他表示自己以前有參加三項鐵人項目，故今次維港泳對自己的挑戰不大，對於能夠和弟弟兄弟檔一同游越維港感開心。另一參與「優悠組」的陳先生表示，自己聯同9位朋友一同報名參賽，惟最後只有自己成功「中籤」獲參賽資格。他認為大會的防疫措施嚴謹，建議大會應根據疫情狀況適時調整防疫安排，方便選手參賽，例如參賽者在進入泳手準備區後可不用佩戴口罩。

體育專員楊德強表示，今年「維港渡海泳」整體順利，又指近幾個星期都有大型賽事在香港舉行，已與相關部門商討安排，衡量疫情決定參與活動的人數。他指，本港疫情已漸趨穩定，過往香港有很多舉辦大型賽事的經驗，有信心國際賽事會重回香港復辦，若疫情沒有大變化，相信明年會有更多國際賽事在香港舉行。至於下月舉辦的「七人欖球賽」，楊認為所有運動員以閉環式方法管理是最合適的安排。他指，現時比賽已售出超過2萬張入場票，符合預期。