施政報告藍圖欠宏觀　港府指將有時間表　可實現部分願景

今屆政府首份施政報告已出爐，當中提出許多「藍圖」，但大部分沒有時間表，被指不夠宏觀。特首李家超今日(23日)在電視節目上回應指，藍圖將會有時間表，且肯定可實現部分願景。另外，他表示政府有提點及譴責戲謔漫畫，但強調這是表達言論自由的權利之一，加上政府「畀人批評多的是」，甚至部分報紙的立場就是批評政府，故政府要譴責有些外媒稱香港無人權。他特別提到，近日有案件是政府敗訴，反映香港法治很強，「無一個國家係有外國法官坐喺我哋(本地)法庭度」。

搶人才方面，過去2年本港流失14萬勞動人口，特首承認疫情令香港搶人才「蝕底」，但本港在這方面也有路線圖，目前逐步開放後外國有眾多大型活動在港舉行，可讓外國知道香港「活起來」；香港「一向有吸引力」，香港本身的「DNA」並不會走，而且現在發展機會更多。被問到現在世界處於大變化，人才「審美觀」可能變得不一樣，政府會否對搶人才情況太過樂觀，特首表示香港「要將美麗發揮畀人睇」，且本港現在更多元，有清晰重點推進的產業，港府亦會為企業設計合適優惠，譬如稅務優惠、宿舍供應等。

至於簡約公屋，當局指第3、4年均是高峰期；而輪候時間上，簡約公屋可住5年，惟傳統公屋輪候時間無封頂，市民會否住完簡約公屋後再回到劏房居住時，李表示「不出奇」，因部分輪候公屋較久的市民都有「自己的理由」，且輪候簡約公屋並不會影響他們在傳統公屋排隊。他有信心2年後就有簡約公屋，也較過渡性房屋興建得快，是模仿公屋標準，即使「未必如公屋齊全」，但有些配套是一般公屋沒有的，例如冷氣機和熱水爐。