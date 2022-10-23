疫苗保障基金上月接43宗申請　22宗傷害個案共獲賠544萬元

本港開展新冠疫苗接種計劃逾一年半，有市民針後出現不同副作用。截至9月23日，由政府撥款10億港元成立的疫苗異常事件保障基金，在過去的一個月中再收到43宗申請。當局完成因果評估後，當中增22宗傷害個案獲批保障金，發放金額總數為544萬港元，包括速發嚴重過敏反應、面癱、心肌炎或心包炎等個案。另外，基金目前已為1宗死亡個案發放200萬港元；亦為合共342宗傷害個案，累計發放6,503萬港元。

截至上月23日，港人已接種共約1,930萬劑新冠疫苗，而保障基金共接獲1,127宗申請。專家委員會完成755宗個案的因果關係評估，其中452宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，303宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。

保障基金現時已處理975宗個案，處理中的152宗個案包括尚待申請人交回所欠文件或資料、尚未取得專家委員會評估結果、以及專家委員會評估為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，而尚未取得相關醫療機構提供的資料或正進行嚴重程度評估等個案。