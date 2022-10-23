政Whats噏：逼住要快游　容海恩：雙腳抽住筋完成賽事

喺眾多參與今屆維港渡海泳嘅泳手當中，包括容海恩（Eunice）、鄭泳舜同姚柏良等3名議員，仲有前議員梁繼昌。容海恩話係雙腿抽住筋去完成賽事，仲大讚水質好，好享受比賽過程添！

Eunice尋晚(22日)已經好緊張，喺社交平台貼文話喺半夜再細讀維港泳比賽路線圖同比賽須知，仲話一定要喺在50分鐘完成比賽，希望風浪不大，仲話有壓力、有壓力。點解今日賽事途中會抽筋？佢對傳媒話唔知係咪熱身做得唔夠，而落水冇耐就要提速，再加上後面嘅參賽者大批湧上嚟，速度唔可以慢落嚟，到咗中後段開始體力不繼，雙腳有輕微抽筋，事關佢平時都係慢游，但今次逼住要好快，唔係好慣。但最終能夠完成賽事，佢覺得已算係超額完成。

身為旅遊界議員嘅姚柏良大讚主辦方井井有條，期望大型盛事可繼續成功舉辦。佢認為維港渡海泳有助推廣香港旅遊，期望日後可增設供遊客報名的項目。鄭泳舜亦大讚水質好靚，希望參加渡海泳為香港打氣同支持本港泳手何詩蓓。佢期望下屆渡海泳同明年舉辦渣打馬拉松，參賽嘅名額可以增加。咁防疫措施會唔會減少吸引力？佢話檢測同戴口罩等規定係為咗香港同個人必須嘅措施，又話措施已逐步放寬，例如7人欖球賽容許觀眾入場飲食。