政Whats噏：驚爆政界「男子組」　軟硬葛民輝搭邊個？

依家樂壇出現好多男團、女團，大受歡迎，政界都爆出「男子組」合喎。乜水呀？當「軟硬天師」葛民輝(阿葛)嘅拍檔唔係林海峰，會係邊個？估唔估到？

換咗係議員梁熙，呢個二人男子組有冇睇頭？點解咁無厘頭？其實係梁熙喺社交平台貼文話到近日有機會同阿葛傾偈，仲自爆喺90年代紅極一時嘅軟硬天師，無論音樂以至電台電視節目都陪住佢長大，尤其係欣賞軟硬嗰種「無厘頭文化」，佢亦都追住嚟睇，咁先爆出呢個2人男子組啫！

梁熙同阿葛係傾開青年發展出路，又引述阿葛話香港喺文化創意上有好多機遇，但發展路上難免有啲挫折，只要青年人夠熱愛文化，總會搵到自己嘅一片天。阿葛又願意同唔同嘅年輕人分享佢嘅經歷，勉勵年輕人發展。

其實，新一份《施政報告》提及每年舉行「流行文化節」，首階段將以60年代至90年代明星為主題，梁熙認為軟硬係90年代流行文化嘅代表之一，佢哋喺音樂、電視同電影都引入「無厘頭文化」，以獨特嘅創意，反傳統嘅思維，為聽眾發放笑彈，好值得回味，佢希望喺流行文化節可以見到軟硬主題。唔知到時阿葛會唔會搵梁熙去客串下呢？