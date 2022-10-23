採集更多樣本檢測類鼻疽　專家下周到石硤尾及蝴蝶谷配水庫視察

近日類鼻疽個案沒完沒了，當中深水埗更是重災區。港大微生物學系講座教授袁國勇今日(23日)出席活動後表示，該區出現多宗感染個案，情況令人憂慮，惟當局暫未能確定爆發源頭，也需時化驗樣本。袁指出，有必要在深水埗區採集大量泥土和食水樣本檢測，另需採集更多水管樣本測試，因為區內有多條水管曾作維修。他另透露，計劃下周到石硤尾配水庫及蝴蝶谷食水主配水庫了解運作情況。

近日白田邨一個重建地盤，有數個泥土樣本驗出類鼻疽伯克氏菌，袁國勇指未能確定地盤是否出現爆發，不過昨日(22日)該地盤的泥土已灑上熟石灰，相信危險性已大幅降低。他提到，若把類鼻疽列為須呈報疾病，當局可能更能掌握個案情況，但最終需由衞生署決定。

至於防疫措施方面，作為政府專家顧問的袁國勇認為，目前無空間鬆綁室外口罩令等防疫措施，認為要等到冬季過後才可考慮放寬，否則有機會令接種率仍然偏低的兒童受感染，致更多死亡病例。他又警告，過去3年的流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒及腺病毒等，傳播率都很低，市民對這些病毒的免疫力大減，防疫後或有多種病毒跟新冠病毒夾擊本港，屆時或會癱瘓醫院。