15歲報失女童化身吸血淫媒　操控未成年女賣淫抽佣8成

15歲失蹤少女被揭成為「雞頭」，夥青年操控未成年少女援交賣淫。據了解，一名曾多次犯事而進出女童院、目前已輟學的女童，半年前失蹤，期間與男朋友在旺角同居，家人有報案。她最近被警方尋回，驚揭她與22歲男子組成「吸血淫媒」，她負責在女童院找目標，誘使對方從事援交賣淫，男拍檔則在Telegram招客，當有客人表示有興趣，便會將援交女童的相片傳給對方，商議好價錢便帶女童到客人預訂好的酒店提供服務。兩人從中抽取近8成高昂利潤，「雞頭」自己則不曾下海。

據了解，事件會被揭發，是因為其中一名14歲援交女童接客後，擔心自己染性病，到醫院求診，醫院社工認為有可疑，報警求助。警方接手後，安排一名女警「放蛇」，陪該14歲女童與「雞頭」會面，「雞頭」更游說女警賣淫，當場斷正。警方初步調查，發現「雞頭」已報失。消息指，該14歲女的「肉金」是1萬港元，「雞頭」抽佣近8,000港元。

據知，警方上周五(21日)晚上已拘捕3人，其中女「雞頭」涉嫌「操控他人賣淫」及「導致賣淫」，另外一名姓宋(22歲)本地男子則涉嫌「操控他人賣淫」，姓溫(29歲)本地男子涉嫌「與未成年少女發生性關係」。女「雞頭」已被暫控一項「操控他人賣淫」及一項「導致賣淫」罪，案件將於明日(24日)在九龍城裁判法院提堂，另外2男已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到，西九龍總區重案組跟進案件。