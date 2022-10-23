逾90%人郊遊難搣「膠」　23%受訪者放棄「走塑」

有青年團體調查發現超過90%市民於郊遊時未能「走塑」，平均用2.8件即棄塑膠產品。踏入秋冬，不少人趁天氣清涼郊遊遠足，不過親親大自然時未必能避免使用膠樽等即棄塑膠產品，香港中華基督教青年會今日(23日)表示，於今年8至9月期間以問卷訪問了近2,000名6至24歲的兒童、青少年及其家長，發現雖然有超過一半受訪者有減塑、保護環境及大自然意識和動機，但同時有約一半受訪者說「走塑」會帶來不便，另有約23%受訪者表示放棄避免使用即棄塑膠物，與只有自己一己之力走塑，對環境的作用不大有關。

受訪者平均每次郊遊會使用的2.8件即棄塑膠物品中，最常使用的以食物包裝的數量佔最多，其次為膠樽，緊其後的為膠袋，僅得8.9%受訪者說不會使用任何即棄塑膠物品。

青年會全會環保工作小組召集人樊耀全提到，政府需要繼續推動市民在戶外活動時進行綠色減碳的實踐，包括「郊野不留痕」的郊遊文化，建議於郊遊地點加強配套，例如提供添水、清潔、共享物資的安排，令市民減少購買及使用即棄塑膠物品。而家庭亦宜建立自備食物盒及餐具的走塑文化，從小教育青少年減少使用即棄塑膠物品。