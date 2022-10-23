港隊代表奪男女子維港泳冠軍　脊椎瘤患者術後鍛煉終划越維港

一年一度的「維港渡海泳」今早(23日)順利完成，賽事分爲「競賽組」和「優悠組」兩個組別，當中在競賽組男、女子組首名衝線的都是港隊代表，由18歲的郭俊希及21歲的黃靖琳分別以14分25秒及15分11秒奪冠。

競賽組男子組冠軍郭俊希表示，自己上年參與「維港渡海泳」奪得第三名，故今年的參賽目標是超越上年的成績，對於今年終奪冠感到興奮。他透露，在尾段游向終點時發生小插曲，一度迷失方向，未能看清終點，但幸好賽前有做好功課，最終能成功衝綫。而競賽組女子組冠軍黃靖琳就表示，在比賽初段感到迷茫，因前期落後於大多數泳手，惟最後調整好心態，奮力向前衝，最終成功奪冠。

今屆賽事繼續設有「優悠組」，當中需以拐杖輔助行走、39歲的陳頴思正是此組別的參加者之一。本是馬拉松愛好者的陳於今年4月發現脊椎患有腫瘤，惟術後雖脫離生命危險，但其肚以下部位均不能動，轉身和飲水等簡單動作都要旁人協助。惟她並無氣餒，在接受醫生診治及物理治療後，慢慢重拾站立和行走的能力。在今年6月，首次和丈夫一起體驗「游海」後更愛上這項運動，認爲其帶來的速度感能讓自己感受到與平常人並無不同，更能增添自信。陳形容，「游海彷彿能讓自己與天空及大海融為一體」，對於今次參與比賽可順利完成全程，她指對於可依靠個人力量跨越維港感到奇妙。