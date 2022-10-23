31歲女銀行經理墮「刷單員」騙局　失款160萬元

再有人墮入「刷單賺佣」騙案。今次受害人為一名姓張(31歲)本地女子，任職銀行經理，她於今年9月21日於家中收到一個陌生人發出的WhatsApp招聘訊息，並稱可以介紹她「搵快錢」，張大感興趣，並繼續以中文對話。騙徒透過WhatsApp向張講解工作詳情，指她可以充當訂購員，透過在線購物平台上代訂指定旅遊產品以推高該產品的人氣，以購買率來賺取8%佣金。張信以為真，按指示到所提供的網站連結註冊戶口。

張其後於該網站通過首13次購物，賺取了9,000港元佣金。騙徒再游說受害人繼續購物，張於同月22日至28日期間，按指示先後21次將約160萬港元，轉帳到4個轉數快戶口及3個本地銀行帳戶中，惟事主想取回本金時遭騙徒以不同藉口拒絕並失聯。張懷疑受騙，遂報案。警方經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由將軍澳警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或毋須工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。